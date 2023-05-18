Любителя дорогого алкоголя из Карелии выдали зубная паста, носки и рассольник

В Питкярантском районе расследуют грабеж, сообщили в МВД Карелии.

В Питкярантском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже и покушении на грабеж.

В мае мужчина днем зашел в магазин. Бутылку вина и коньяк он распихал по карманам, а зубную пасту решил просто вынести мимо кассы. Продавцы заметили кражу, но мужчина успел сбежать. Момент грабежа зафиксировала камера видеонаблюдения.

В тот же день он вновь зашел в этот же магазин. На этот раз он спрятал в рукав бутылку виски, а также взял несколько пар носков, две пачки лапши и рассольник. Но теперь сбежать ему не удалось — у входа мужчину остановили другие посетители.

Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в прокуратуру.