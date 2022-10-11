Любителя коньяка в Петрозаводске не испугала даже сработавшая в магазине сигнализация

Укравшего несколько бутылок коньяка полиция задержала по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже в одном из продуктовых магазинов. Неизвестный разбил окно, проник в торговый зал и похитил несколько бутылок коньяка. Он не испугался сработавшей сигнализации и успел скрыться до приезда охранников. Ущерб превысил три тысячи рублей.

Полицейские изъяли запись камеры видеонаблюдения и установили, что к краже причастен ранее судимый 20-летний петрозаводчанин. Его нашли дома.

Молодой человек признался, что алкоголь украл с целью продажи и сразу нашел покупателя. Возбуждено уголовное дело о краже.