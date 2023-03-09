Любителя оружия с целым арсеналом задержали сотрудники УФСБ Карелии

Суд в Сортавале за ремонт, хранение и изготовление оружия приговорил местного жителя к условному сроку.
Сортавальский городской суд рассмотрел уголовные дела в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в незаконных хранении, ремонте и изготовлении оружия, взрывчатки и боеприпасов. Назначено наказание за незаконное хранение оружия.
Первый раз он попал в поле зрения оперативников в 2020 году, когда дома отремонтировал огнестрельное оружие и сделал части к нему. Позже, в июне 2022 года стало известно, что сортавалец дома без нужных документов хранит пистолет, большое количество патронов, затвор от винтовки и взрывчатые вещества.
К мужчине пришли сотрудники УФСБ Карелии, весь арсенал был изъят, возбуждено уголовное дело.
2 марта уголовное дело рассмотрел суд. Его признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы условно
с испытательным сроком четыре года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
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