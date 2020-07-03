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Любителя вкусно поесть продолжают искать в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Криминал
10:11, 04 Июля 2020
фото: © пресс-служба МВД
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Мужчину подозревают в краже продуктов питания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками отдела полиции по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищению продуктов питания из магазина в районе Первомайского проспекта.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемого, просят сообщать сведения по номеру телефона: +7953-532-49-59.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее жителя Карелии с "набитым животом" поймали на месте преступления.

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Комментарии

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Mikko Merimies
2020-07-04 10:25:55
"Вкусно" -лишнее...
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