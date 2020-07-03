Любителя вкусно поесть продолжают искать в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчину подозревают в краже продуктов питания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками отдела полиции по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищению продуктов питания из магазина в районе Первомайского проспекта.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемого, просят сообщать сведения по номеру телефона: +7953-532-49-59.



Конфиденциальность гарантируется.

Ранее жителя Карелии с "набитым животом" поймали на месте преступления.