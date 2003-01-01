Любителям «тихой охоты» напомнили правила безопасности при посещении леса

Сотрудники Карельской поисково-спасательной службы рассказали, как не потеряться в лесу.

Летом и осенью жители Карелии традиционно ходят в лес за ягодами и грибами. Но ориентироваться умеют далеко не все. И теряются не только пожилые люди, но и молодые порой не могут самостоятельно выйти из леса.

Карельская республиканская поисково-спасательная служба напоминает простые правила, которые помогут выбраться, если вы заблудились. Прежде всего стоит поделиться с близкими маршрутом, по которому вы планируете идти и рассказать, когда планируете возвращаться.

— Рекомендуем перед походом за грибами надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи. Важно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты, — говорят спасатели.

Одеваться нужно в яркую одежду, поскольку в камуфляже вас могут не найти и с трех метров. Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки. По пути нужно запоминать как можно больше предметов — какие-то необычные деревья, камни и т. д. Тогда будет намного проще возвращаться назад.

— Если вы все-таки заблудились, то нужно сохранять спокойствие, остановиться и вспомнить, откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор или проходящий поезд. Если точно знаете, что вас будут искать — лучше оставаться на месте.

Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку — идя вдоль этих объектов, всегда можно выйти к людям. Можно подавать звуковые сигналы ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

— Если нашли в лесу тропинку, определите сначала, не звериная ли она. Если ветки то и дело бьют в лицо и грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. Немедленно нужно сойти с нее, встречаться с лесными обитателями очень опасно, — говорят спасатели.

Если все же ночь застала в лесу, нужно подобрать подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у большого дерева.

