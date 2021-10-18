Любительница бега из Марий Эл пробежала ультрамарафон в диких местах Карелии

Наталья Петрова из Звенигова стала участницей ультрамарафона Vottovaara Mountain Race, который проходил в диких местах Карелии.

Как сообщает газета «Звениговская неделя», участники ультрамарафона Vottovaara Mountain Race вышли на старт в 16.00. Необходимо было преодолеть гору Воттоваара, труднопроходимые леса, каменистые дороги, сложные подъемы, спуски и броды. Гора Воттоваара – загадочное место. Она не входит в стандартные туристические маршруты. По пути можно встретить сейды (священные объекты северо-европейских народов), деревья необычной формы, каменный бассейн. При это повсюду царит мертвая тишина.

Наталья Петрова смогла преодолеть самую длинную дистанцию ультратрейла в 100 миль, или 160 км, за 22 часа 36 минут, показав четвертый результат в абсолюте среди женщин. При этом в своей возрастной группе Наталья стала первой, а в общем зачете среди мужчин и женщин заняла 37 место среди 107 человек. Отметим, что стартовали 192 атлета, и только 107 из них смогли справиться с задачей: трасса оказалась сложной, а для ее прохождения организаторы выделили лимит 25 часов.