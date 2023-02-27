Любительница бесплатной магазинной выпивки в Карелии поработает на государство

Жительницу Суоярвского района Карелии осудили за несколько эпизодов магазинных краж.

Суоярвский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 35-летней жительницы района. Она признана виновной нескольких кражах, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Суд доказал, что в июле 2022 в магазине «Пятерочка» она украла продукты и алкоголь на общую сумму 2,5 тысячи рублей.



С июля по сентябрь 2022 года в полицию Суоярвского района поступали звонки от сотрудников сетевых магазинов о хищении товаров. Общий причиненный ущерб составил около 10 тысяч рублей.



В судебном заседании было установлено, что в этот период времени женщина заходила в магазины, складывала продукты и алкоголь в сумку и уходила без оплаты.



Приговором суда женщине назначили обязательные работы на 400 часов. Приговор в законную силу не вступил, говорится в пресс-релизе.