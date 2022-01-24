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Любительница халявы из Петрозаводска попала в суд из-за чужой банковской карты

Новости. Криминал
11:59, 24 Января 2022
фото: © inruza.ru

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Кражу с банковского счета раскрыли полицейские в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 62-летняя горожанка, сообщившая о пропаже 4 тысяч рублей с ее банковской карты. Ее пропажу женщина обнаружила, когда ей на телефон начали приходить уведомления о неизвестных ей покупках.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую — 53-летняя петрозаводчанка, по ее словам, нашла чужую карту на улице. Не утруждая себя поисками владельца, женщина пошла с находкой по магазинам, а когда деньги закончились, просто выбросила карту.

Подозреваемая раскаялась в содеянном и обязалась возместить причиненный материальный ущерб. Любительница халявы стала фигуранткой уголовного дела по статье «кража», ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2022-01-24 12:10:00
Халява - вековая мечта нашего человека. Она даже в народных сказках присутствует. :)
Гость
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