Любительница легкого заработка из Петрозаводска подарила мошенникам 1,2 млн рублей

«Эксперты по инвестициям» убедили петрозаводчанку установить программу, куда она две недели переводила деньги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя женщина. Она перевела злоумышленникам более 1,2 млн рублей.

Сначала горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником большой компании. Он предложил попробовать свои силы в инвестировании. Общение сопровождалось обещаниями легкого заработка и отсутствием рисков. Псевдоменеджер убедил женщину установить на телефон программное обеспечение. Она скачала его и две недели переводила деньги. В инвестпрограмме отображался рост доходов. Однако, когда женщина сообщила, что ее финансовые возможности исчерпаны, счет в программе обнулился, а телефонные аферисты перестали выходить на связь.



На уловку мошенников попалась и 73-летняя жительница Лоухского района. После непродолжительного телефонного общения с неизвестными женщина лишилась 17 тысяч рублей. По ее словам, злоумышленники представились сотрудниками одного из банков и под предлогом денежного подарка убедили ее сообщить данные карты. После того, как она продиктовала номер, срок действия и CVC-код банковской карты ее деньги списали.

В Пудожском районе 52-летняя жительница райцентра обратилась в полицию также после общения с мошенниками. Неизвестные под видом работников банка сообщили о несанкционированном оформлении кредита на ее имя. Якобы для отмены операции следовало сообщить реквизиты банковской карты. Женщина продиктовала эти данные, и с ее счета исчезли 35 тысяч рублей.

А в Петрозаводске 61-летняя пенсионерка под предлогом дополнительного заработка перевела мошенникам 83,5 тысячи рублей.