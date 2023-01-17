Любительница ночных клубов Петрозаводска потратила все деньги из чужой сумки

Полиция Петрозаводска раскрыла кражу в ночном клубе.

В отдел полиции карельской столицы поступило заявление от горожанки. Она сообщила, что у неё украли сумку, в которой были деньги. Пропажу женщина обнаружила во время отдыха в ночном клубе.

Оперативники нашли подозреваемую. В том же клубе была нетрезвая 47-летняя женщина, которая случайно взяла чужую сумку вместо своей.



Позже она обнаружила в ней деньги, 3,7 тысячи рублей, которые потратила на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.