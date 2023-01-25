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Любительница пьяной езды в Карелии попыталась откупиться от полиции крупной взяткой и коробкой конфет

Новости. Криминал
18:20, 20 Февраля 2023
фото: © pixabay

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Уголовное дело о даче взятки в отношении жительницы Лахденпохьи направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней жительницы райцентра.

Женщину обвиняют в даче взятки полицейскому. По версии следствия, в декабре 2022 года она управляла автомобилем в нетрезвом состоянии. Дорожная полиция остановила нарушительницу и составила протокол об административном правонарушении.

Чтобы дело не дошло до суда, женщина в качестве взятки передала начальнику районной полиции 50 тысяч рублей и коробку конфет. 

Полицейский взятку брать не собирался, поэтому женщину задержали на месте преступления. Во время предварительного расследования уголовного дела злоумышленница во всем призналась. 

Параллельно решением мирового судьи нарушительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. 

После вручения ей обвинительного заключения уголовное дело направят в суд. По обвинению в даче взятки жительнице республики грозит до восьми лет колонии, рассказали в прокуратуре Карелии. 

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