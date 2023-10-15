Любительница собак из Карелии стала третьей на чемпионате страны по ездовому спорту

Кристина Бородина - призер чемпионата России по ездовому спорту.
Как сообщили в Минобразования и спорта республики, соревнования завершились накануне в Вологодской области.
Нашу республику на чемпионате России по ездовому спорту в бесснежных дисциплинах представляли Кристина Бородина и Алиса Салангина.
Бородина завоевала бронзовую награду.
Напомним, ранее мы сообщали об успехах кадетов петрозаводского президентского училища на всероссийскому турниру по армейскому рукопашному бою в Петербурге.
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