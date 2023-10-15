Любительница собак из Карелии стала третьей на чемпионате страны по ездовому спорту

Кристина Бородина - призер чемпионата России по ездовому спорту.

Как сообщили в Минобразования и спорта республики, соревнования завершились накануне в Вологодской области.



Нашу республику на чемпионате России по ездовому спорту в бесснежных дисциплинах представляли Кристина Бородина и Алиса Салангина.



Бородина завоевала бронзовую награду.



Напомним, ранее мы сообщали об успехах кадетов петрозаводского президентского училища на всероссийскому турниру по армейскому рукопашному бою в Петербурге.