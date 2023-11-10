Любительница видов Петербурга попалась на уловку мошенников

В правоохранительные органы Петрозаводска поступило сообщение о мошенничестве от 45-летней горожанки.

Потерпевшая рассказала полицейским, что собиралась поехать в Санкт-Петербург и искала попутку.



В приложении крупного сервиса для поиска попутчиков она связалась с водителем. Он предложил петрозаводчанке перейти в посторонний мессенджер для обсуждения деталей поездки.



В сообщениях женщина получила ссылку для оплаты. Водитель убедил, что эта ссылка относится к официальному приложению, поэтому петрозаводчанка ввела реквизиты своей банковской карты и коды доступа к ней, чтобы отправить 700 рублей на бензин.



На следующий день шофер сообщил, что поездка не состоится, и отправил еще одну ссылку, чтобы пассажирка получила назад свои деньги. Вместо этого у потерпевшей вновь списали деньги. Ущерб составил около шести тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.