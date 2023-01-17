Любительницу бесплатной клубники поймали в магазине на юге Карелии

Сотрудники Росгвардии Карелии задержали нарушительницу в магазине города Питкяранта.

Во вторник, 14 февраля, сотрудники магазинов пять раз вызывали вневедомственную охрану.

Так, сигнал тревоги поступил из сетевого магазина Питкяранты. Выяснилось, что неизвестная пронесла мимо кассы средства личной гигиены и клубнику.



Похожий случай произошел в Медвежьегорске. Наряд Росгвардии задержал 37-летнего местного жителя, который похитил продукты и другие товары. Продавцы заметили нарушителя, когда он пришел в магазин второй раз.

В Петрозаводске в магазин на улице Мелентьевой дважды наведывались любители бесплатного алкоголя.



Аналогичный инцидент зарегистрирован в центре города. Общий ущерб превысил 2,5 тысячи рублей. Всех задержанных доставили в полицию, рассказали в Росгвардии Карелии.