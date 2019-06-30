"Люблю курить и материться" - Лера Кудрявцева рассказала о своих пороках

Телеведущая Лера Кудрявцева откровенно призналась в своей зависимости, которой не в силах сопротивляться.

"Я люблю курить и материться. И не читайте мне мораль, что это плохо. Знаю, но люблю", - цитирует Леру Кудрявцеву "Комсомольская правда".

Помимо прочего она не скрывает, что любит есть на ночь, а плохо поставленная обувь и неправильно висящая туалетная бумага ее бесят.

"Если обувь стоит не под тем углом или грязная чашка в раковине, я не усну. Знаю, что клиника, но ничего поделать не могу. Бумага в туалете должна висеть краешком вверх и бесит, если вниз", - поделилась сокровенным телезвезда.

48-летняя телеведущая добавила, что не любит менять дамские сумочки. Подписчики Кудрявцевой оценили смелые признания знаменитости и поведали ей о своих странностях. Так, Екатерина Гордон сказала: "Такие же, кроме курю". А Андрей Разыграев отметил: "О, да! Не просто наслышаны об этих твоих тараканах, но и неоднократно с ними сталкивались!".