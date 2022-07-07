«Люблю вдохновлять людей»: вице-премьер Карелии Лариса Подсадник поделилась ощущениями от дня рождения

Вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник после своего дня рождения рассказала, что она счастлива.

Ощущениями от праздника она поделилась на личной странице Вконтакте.

«Все спрашивают про ощущения… Что я могу сказать… я счастлива! Мне повезло: у меня любимая семья, самые лучшие в мире друзья, замечательные коллеги. Я горжусь своей Родиной! Люблю жизнь! Люблю находиться в постоянном движении, потоке, это не даёт расслабиться и помогает достигать поставленных целей. Люблю учиться и делиться собственным опытом, поддерживать, вдохновлять, мотивировать людей», — написал именинница.

К посту она приложила свои детские фото.