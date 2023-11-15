Любопытство обернулось уголовным делом для троих жителей Карелии

Трое мужчин после распития спиртного украли колеса для иномарки и продали их за бесценок.

В полицию Кемского району поступило заявление от жительницы города. Она обнаружила, что кто-то украл из её кладовой комплект зимних шин от иномарки. Ущерб составил больше 12 тысяч рублей.

Полицейские установили, кто к преступлению причастны трое граждан. Один из подозреваемых признался, что наводил порядок в подвале жилого дома. Из любопытства он сломал замок на двери кладовой, принадлежащей заявительнице, и увидел, что там хранится. Потом мужчина поделился информацией с приятелями, которые, по версии полиции, в дальнейшем и совершили кражу. Когда распивали алкоголь, вспомнили про колеса, вынесли комплект шин и продали за тысячу рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигуранты, двоим из которых 57 лет, третьему — 52 года, находятся под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.