«Любовь и голуби» едет в Пудож

Национальный театр Карелии отправляется на гастроли в Пудож.
В ноябре Национальный театр Карелии привезет в Пудож сразу два спектакля, сообщили на странице театра:
7 ноября в 18:00 — «Любовь и голуби» (12+);
8 ноября в 14:00 — «Почему вода в море соленая» (6+).
Информацию о покупке билетов можно узнать на странице Пудожского Дома культуры: https://vk.com/wall-172431120_4852.
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