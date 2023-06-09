«Любовь к Родине»: власти Петрозаводска поздравили горожан с Днем России

12 июня вся страна отмечает главный национальный праздник.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский и председатель городского совета депутатов Надежда Дрейзис поздравили горожан с Днем России.



«Сегодня вся страна отмечает День России – праздник, который объединяет миллионы людей. Этот день напоминает о том, что каждый из нас – частичка одной огромной державы, великой и единой, - говорится в поздравлении.



Более чем тысячелетняя история России полна славных, героических страниц, примеров мужества и верности своему Отечеству, самоотверженного труда на благо Родины и будущих поколений, величайших достижений во всех областях жизни – в науке, технике, культуре и искусстве, спорте. И во все времена главным для жителей нашей страны оставалось сохранение ее многонациональности, многообразия, неизменного уважения к обычаям и традициям разных народов и согласия между ними. Именно в этом – сила России и ее опора, - сказано в обращении.



Для каждого из нас любовь к родине начинается с любви к родному городу, двору, школе, с любви к своей семье и друзьям. Мы гордимся нашей малой родиной, видим ее уникальность и вместе стараемся сделать ее лучше и краше. Благодаря неравнодушию, внимательности и ответственности каждого из нас живет и развивается каждый поселок, город, вся страна», - заявили первые лица города.



Отметим, этот государственный праздник отмечается ежегодно с 1992 года, в честь принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.