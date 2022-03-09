Любовь Кулакова рассказала, что нужно сделать для стабилизации цен

Председатель Общественной палаты Карелии об искусственном дефиците и психологических атаках.

В ситуации, когда по соцсетям расходятся слухи о дефиците продуктов, а множество людей спешит закупиться впрок сахаром, солью и гречкой, трудно не поддаться потребительскому ажиотажу. Разобрать механизм возникновения искусственного дефицита мы поспросили старшего научного сотрудника отдела региональной экономической политики Института экономики КНЦ РАН и председателя Общественной палаты Карелии Любовь Кулакову.

Медиапространство и соцсети сегодня стали ареной для психологических атак, и поэтому необходимо вдумчиво и разборчиво относиться к любой информации, считает она. Угроза продовольственного дефицита — один из мифов, и безусловно, эти слухи не соответствуют действительности. Если товаров недостаточно в магазине, это не означает, что их нет на складах.

«Это значит только одно: что некоторые покупатели сами создают такую ситуацию, не понимая, что они стали заложниками деструктивной информационной волны. Я сама как покупатель сейчас нередко вижу: утром на полках того или иного товара хватает, а к вечеру его раскупают. Создается искусственный спрос, когда люди покупают совершенно не нужные им в данный момент объемы продуктов, которые они не смогут потребить», — говорит Любовь Кулакова.

Ажиотажный спрос в свою очередь заново подстегивает слухи об исчезновении продуктов с полок магазинов, и эти слухи с новой силой начинают тиражироваться в соцсетях. Кроме того, искусственно созданный повышенный спрос влияет на цены:

«Это закон рынка: если есть такой спрос, то и цены будут расти. Надо понимать, что от нашего потребительского поведения тоже во многом зависит ситуация в экономике. Если мы успокоимся, все взвесим, не будем скупать товары впрок, это положительно скажется на стабилизации цен».

Запасов продуктов и товаров первой необходимости на складах предостаточно, и пополняются они регулярно, подчеркивает Любовь Кулакова, поэтому лучшей совет — приобретать именно то количество товаров, продуктов, которое вы покупаете обычно и не реагировать на слухи.

«Скупая товары впрок сверх необходимого и возможного потребления, люди искусственно создают ажиотаж „дефицита“. Только задумайтесь, скупая товары в магазинах, завозимые со склада, люди „складируют“ их в собственных квартирах, с каждым днем переплачивая за собственные действия по искусственно создаваемому „мифическому дефициту“. Реального дефицита товаров нет!» — пояснила Любовь Кулакова.

Похожий ажиотажный спрос наблюдался в России в начале пандемии коронавируса. Но когда покупатели убедились, что продуктов и товаров первой необходимости достаточно, искусственно созданный спрос сошел на нет.

Ну, а для тех, кто предпочитает подсчеты эмоциям, добавим, что в России ежегодно производится до 6 млн тонн сахара, что полностью обеспечивает внутреннее потребление. Такая же ситуация с гречневой и другими крупами, макаронами, маслом — запасов этой продукции достаточно для того, чтобы закрыть потребности россиян.