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Новости. Экономика
16:09, 09 Июля 2019

Любовь начинается с Tinder

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Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон объявляет о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder.

Благодаря партнерству клиенты Мегафона получают эксклюзивные условия на премиальные функции приложения.

Новое партнерство позволит клиентам МегаФона воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств – подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold  - премиального статуса сервиса:

- бесплатный Boost и возможность для  пользователя на полчаса войти в ТОП-показов,

- неограниченное число лайков и пять "суперлайков" в день,

- возможность отслеживать судьбу своих лайков,

- доступ к ленте топ-профилей,

- возможности искать пары по всему миру

- персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.

"МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder", - отмечает директор по новым бизнесам и партнерствам компании МегаФон Ян Кухальский.

Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто – просто подключите услугу от МегаФона на сайте http://tinder.megafon.ru/

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы трехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. Еще в 2012 году МегаФон первым в России запустил сеть стандарта 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Летом 2019 года компания продемонстрировала скорость в 1,6Гб/с на обычном коммерческом смартфоне. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 238 517 станций, из них 98 111 станций в стандарте LTE. К концу 1 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.

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