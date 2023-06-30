Любознательная рысь заглянула в камеру видеонаблюдения на севере Карелии (ВИДЕО)

Весеннее видео подоспело из Костомукшского заповедника.

Видео любознательной рыси, снятое еще в то время, когда в лесу лежал снег, было опубликовано в официальной группе заповедника «Костомукшский».

«Рысь обратила внимание на новый предмет в лесу — видеоловушку. Она изучила её очень внимательно, а мы в это время смогли рассмотреть цвет её глаз и кисточки на ушах», — описали происходящее в паблике.

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