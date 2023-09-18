Любвеобильный петрозаводчанин рискнул свободой ради свежих роз и медвежонка

Полиция карельской столицы расследует кражу из цветочного ларька на сумму в 30 тысяч рублей.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже. Ночью неизвестный вынес из цветочного киоска товары на сумму более 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники выяснили, что злоумышленник проник в помещение через окно. Он забрал живые розы и плюшевого медвежонка.



Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 20-летний петрозаводчанин, ранее судимый за кражи. Он во всем признался и рассказал, что краденое подарил подруге.



Товары полиция забрала. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.