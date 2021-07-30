Людей и технику уводят с мест лесных пожаров в Карелии

Оперативную сводку о ситуации с лесными пожарами дало Минприроды Карелии.

По данным ведомства на 1 августа на 22.00, в Карелии существует 297 пожаров, но действующих нет, пять локализованы.

Борются с огнем 124 человек, ранее огнеборцев было 140, в помощь им дано 10 единиц техники, сутками ранее ее было 14.

По данным правительства Карелии, на 1 августа на 10.00 в республике действуют 6 лесных пожаров на площади 11223 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 6 пожаров локализованы. Все пожары окарауливают.

Напомним, 30 июля Артур Парфенчиков снял режим ЧС в Карелии из-за стабилизации ситуации с лесными пожарами.