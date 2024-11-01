«Людей под завалами не оказалось»: фура, влетев в остановку с людьми, превратила ее в груду кирпичей рядом с Карелией

Кирпичная остановка обрушилась, спасатели разбирали завалы, есть пострадавшие.

Большегруз превратил в груду кирпичей остановочный павильон в городе Омутнинск Кировской области в Ленобласти. В больницу увезли одного пострадавшего, пишет 47news.

ДТП с пострадавшими произошло днем 2 ноября на улице Коковихина в Омутнинске. Большегруз Shacman влетел в кирпичную остановку. Трое человек получили травмы различной степени тяжести, одного из пострадавших госпитализировали.

Остановка обрушилась, спасатели разобрали конструкции в поисках пострадавших — людей под завалами не оказалось.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.