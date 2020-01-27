Люди без санитарных книжек продают сомнительные продукты на улицах Петрозаводска

Специалисты администрации Петрозаводска провели очередные рейды по местам несанкционированной торговли, сообщили в городской мэрии.

Специалисты управления потребительского рынка администрации проводили плановый объезд совместно с представителями УМВД России по Петрозаводску. Два протокола об административных нарушениях составлены в отношении физических лиц, ведущих незаконную деятельность в районе дома №18 на улице Древлянка.

Ранее специалисты также зафиксировали несанкционированную торговлю рыбой на Лососинском шоссе, в районе дома №25. Продавцам грозят штрафы. На этой неделе запланированы совместные мероприятия с полицией и налоговой службой.

Администрация Петрозаводска призывает не посещать места несанкционированной торговли. В таких точках реализуются товары без сопроводительной документации, подтверждающей их качество и происхождение. Кроме того, торговлю ведут физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также не имеющие санитарных книжек.

Рейды по пресечению нелегальной торговли, в том числе с участием представителей государственных надзорных и контрольных органов и муниципальных инспекторов, продолжатся.