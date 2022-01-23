«Люди боятся ходить»: жители города в Карелии жалуются на огромную стаю собак (ФОТО)

В Беломорске большая стая бродячих собак пугает местных жителей.

Жительница Беломорска опубликовала фото большой стаи бродячих собак в одном из районов города.

«Куча собак, на Заводской стороне возле магазина Морозко, люди бояться ходить, там 11/12 особей. На прошлой неделе мужчину загнали на металлическую лестницу у магазина Уют… не шутки уже. Нужно принимать меры какие-то уже», — написала беломорчанка в социальной сети.

Напомним, Следственный комитет России готовит предложения по изменению законодательства после гибели людей от нападения собак.