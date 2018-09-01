Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день в 1879 году завершена прокладка телеграфной линии Петрозаводск-Повенец-Сумский Посад.

В 1906 году состоялось открытие первой сельскохозяйственной выставки Петрозаводского уездного земства.

В 1915 году родился Суло Хейккиевич Юнтунен (1915-1980), народный художник СССР.

В 1920 году в Петрозаводске открылись постоянные педагогические трехгодичные курсы (впоследствии русский педагогический техникум им. М.Н.Покровского, позднее Петрозаводское школьное педагогическое училище).

В 1922 году учреждена прокуратура Карельской трудовой коммуны.

В 1922 году в Петрозаводске начали работу две школы по ликвидации безграмотности.

В 1930 году родился Марат Тарасов, карельский поэт, переводчик.

В 1954 году в Петрозаводске открылась средняя школа №10.

В году 1955 году на основании приказа министерства здравоохранения КФССР создан онкологический диспансер в Петрозаводске.

В 1960 году открыт медицинский факультет в Петрозаводском государственном университете.

В 1962 году организован общетехнический факультет Петрозаводского государственного университета.

В 1967 году состоялось открытие в Петрозаводске филиала Ленинградской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова.

В 1990 году на базе Питкярантского комплексного леспромхоза образовано совместное советско-финляндское предприятие АО "Ладэнсо".

День в истории России и мира

В 1255 году основана крепость Кенигсберг.

В 1902 году во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма "Путешествие на Луну".

В 1910 году открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок - Апрелевский завод грампластинок.

В 1939 году началась Вторая мировая война.

В 1969 году основан белорусский ансамбль "Песняры".

В 1985 году в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера "Титаник".

В 2004 году произошел террористический акт в средней школе Беслана.

В этот день родились

В 1651 году – Наталья Нарышкина, русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I.

В 1835 году – Уильям Стэнли Джевонс, английский экономист, статистик и философ-логик.

В 1856 году – Иннокентий Анненский, русский поэт Серебряного века.

В 1875 году – Эдгар Берроуз, американский писатель.

В 1923 году – Рокки Марчиано, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.

В 1935 году – Сейдзи Одзава, японский дирижер.

В 1936 году – Валерий Легасов, советский ученый, химик-неорганик, академик, Герой России.

В 1946 году – Но Му Хен, корейский президент (2003-2008).

В 1957 году – Глория Эстефан, латиноамериканская певица и автор песен .

В 1958 году – Сергей Гармаш, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

В 1971 году – Геннадий Бачинский, российский радио- и телеведущий, продюсер.

В 1973 году – Сергей Бобунец, российский рок-музыкант, поэт, композитор.