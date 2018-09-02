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Новости. Общество
13:00, 02 Сентября 2018

Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день в 1881 году открыта телеграфная станция в Олонце.

В 1892 году родился Иван Хейкконен, герой гражданской войны в Карелии.

В 1963 году открыто Петрозаводское речное училище.

В 1994   году в соответствии с решением VII сессии XXII созыва Петрозаводского городского совета мэрия была реорганизована в орган местного самоуправления – местную администрацию (с 1995г. – администрация Петрозаводска)

День в истории России и мира

В 1843 году в продаже появился первый номер лондонского журнала The Economist.

В 1918 году ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР) во главе с Львом Троцким.

В 1939 году ученые написали письмо президенту США о ситуации в атомной энергетике.

В 1940 году введен почетный знак различия высших воинских званий — "Маршальская Звезда".

В 1945 году – День завершения Второй мировой войны. Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии.

В этот день родились

В 1726 году – Джон Говард, британский филантроп.

В 1778 году – Людовик I Бонапарт король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта.

В 1805 году – Эстебан Хосе Эчеверриа, аргентинский поэт, писатель, общественный деятель.

В 1850 году – Юджин Филд, американский писатель.

В 1877 году – Фредерик Содди, английский радиохимик, Нобелевский лауреат.

В 1906 году – Александр Казанцев, советский писатель-фантаст.

В 1926 году – Евгений Леонов, советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

В 1930 году – Андрей Петров, советский и российский композитор, Народный артист СССР.

В 1931 году – Феликс Штильмарк, советский и российский эколог, охотовед, писатель.

В 1935 году – Валентин Гафт, советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

В 1944 году – Александр Филиппенко, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

В 1953 году – Елена Проклова, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.

В 1964 году – Киану Ривз, американский актер театра и кино, продюсер.

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