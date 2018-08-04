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Новости. Общество
12:04, 04 Августа 2018

Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день в 1930 году был заложен памятник Владимиру Ленину на площади в Петрозаводске.

В 1978 году Петрозаводск был награждён орденом Трудового Красного знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР).

День в истории России и мира

В 1662 году в Москве произошел "Медный бунт" - массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег.

В 1668 году было изготовлено первое шампанское.

В 1774 году в бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение.

В 1777 году в Лондоне открыт первый в мире цирк.

В 1783 году Россия и Картли-Кахетинское царство подписали Георгиевский трактат

В 1914 году Великобритания объявила войну Германии

В этот день родились

В 1769 году – Василий Стасов, русский архитектор.

В 1792 году – Перси Биши Шелли, английский поэт и драматург.

В 1859 году – Кнут Гамсун, норвежский писатель, Нобелевский лауреат.

В 1901 году – Луи Армстронг, американский джазовый музыкант.

В 1961 году – Барак Обама, 44-й президент США (2009-2017), Нобелевский лауреат.

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