Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.
Этот день в истории Карелии
В этот день в 1930 году был заложен памятник Владимиру Ленину на площади в Петрозаводске.
В 1978 году Петрозаводск был награждён орденом Трудового Красного знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР).
День в истории России и мира
В 1662 году в Москве произошел "Медный бунт" - массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег.
В 1668 году было изготовлено первое шампанское.
В 1774 году в бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение.
В 1777 году в Лондоне открыт первый в мире цирк.
В 1783 году Россия и Картли-Кахетинское царство подписали Георгиевский трактат
В 1914 году Великобритания объявила войну Германии
В этот день родились
В 1769 году – Василий Стасов, русский архитектор.
В 1792 году – Перси Биши Шелли, английский поэт и драматург.
В 1859 году – Кнут Гамсун, норвежский писатель, Нобелевский лауреат.
В 1901 году – Луи Армстронг, американский джазовый музыкант.
В 1961 году – Барак Обама, 44-й президент США (2009-2017), Нобелевский лауреат.
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