Экс-кандидат в мэры Петрозаводска рассказала о своем выгорании от работы в секс-шопе

Мария Авишева, бывший кандидат в мэры столицы Карелии и ныне секс-коуч, рассказала о выгорании и потере себя в рутинной 12-часовой работе за кассой в бесконечном потоке клиентов секс-шопа, где она работает.
Мария Авишева в своем ТГ-канале в новом цикле постов «Записки из секс-шопа» рассказала о сложностях 12-часовой работы за кассой секс-шопа с нескончаемым потоком клиентов с однотипными вопросами. Авишева утверждает, что из-за одинокого противостояния со складом и людьми с кассовым аппаратом она потеряла идентичность, перестала заниматься спортом, вокалом и больше почти не улыбается.
Она отмечает, что в розничных продажах она полагается скорее на харизму, чем на стандартные техники, что иногда вызывает претензии. Но заявляет при этом о выгорании от работы в этом месте.
— Люди, как вы столько работаете? Когда вы живёте? — сокрушается автор блога.
В ближайшее время Авишева намерена «научиться жить» в режиме трудовых будней и вернуть в свой жизненный график спорт и занятия вокалом.
Блогер выдвигалась на пост мэра Петрозаводска в 2016 году, а в 2017 пробовала зарегистрироваться кандидатом на должность главы Республики Карелия.
