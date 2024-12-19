«Люди, куда вы спешите?»: легковушки, превратившиеся после ДТП в автохлам, раскидало на трассе в Карелии

фото: © Скриншот с видео: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Очевидцы выложили в сети видео последствий жесткой аварии на трассе в Карелии.

Последствия жесткой дорожной аварии на трассе «Сортавала» попали на видео очевидца. Запись разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло в минувшее воскресенье, 22 декабря, между Сортавалой и Лахденпохьей.

Судя по видео, два легковых автомобиля жестко столкнулись на трассе. Видимо, после столкновения машины раскидало по разным сторонам дороги.

«Люди, куда вы спешите?», «…Куда вы все летите?» — спросили пользователи сети в комментариях.

«Сортавальская трасса вчера была в ужасном состоянии, дороги не чищены, снежная каша вперемежку с водой, да еще и метель местами», — рассказали подписчики.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.

Напомним, на месте аварии работали спасатели. Автомобили получили сильные механические повреждения. Пожарные, работавшие на месте ДТП, опубликовали фото разбившихся в аварии авто.