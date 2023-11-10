«Люди могут спать спокойно», — школьники Карелии написали письма полицейским

Школьники республики написали добрые письма сотрудникам полиции.

В День сотрудника внутренних дел России оригинальным способом поздравили полицейских учащиеся школы № 9 Петрозаводска: свои отношение к этой профессии они выразили в письмах.

«Уважаемый сотрудник органов внутренних дел, — пишет одна из учениц. — Ваша работа очень важна для общества. Я знаю, что она опасна и ответственна, но зато люди могут спать спокойно, зная, что вы их защищаете. Ценю ваш труд и хочу сказать спасибо».

«Без вас, я считаю, общество не могло бы существовать, — говорится в другом письме. — Страшно представить, что происходило бы в городах, школах, домах. Я благодарен вам за жизнь под мирным небом, за то, что имею возможность спокойно учиться и просто гулять по улицам. Спасибо за самоотверженность и отвагу, эти качества, к сожалению, присущи не всем. Берегите себя и знайте, что мы всегда вас поддержим».

Помимо слов благодарности, школьники выразили полицейским добрые пожелания. «Мы в вас верим, и желаем всего наилучшего», «Берегите себя, свое здоровье, своих товарищей», «Мечтайте о будущем, думайте о любимых людях», «Я знаю, вы справитесь», — такие простые и теплые слова написали они в своих письмах.