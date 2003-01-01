«Люди находят здесь вещи, дорогие сердцу»: чем удивит очередной Винтажный цех в Петрозаводске

Арт-фестиваль теплых встреч и живых историй «Винтажный цех» пройдет в Петрозаводске 11-12 октября на площадке ТРЦ «Тетрис». Корреспондент «Столицы на Онего» накануне открытия пообщался с его организатором - Натальей Потаповой.

В Петрозаводске уже четырнадцать лет проводится «Винтажный Цех». Это арт-барахолка и хендмейд-фестиваль.

— Люди здесь находят вещи дорогие сердцу и общение, которое вдохновляет на новые творческие успехи, — одним предложением характеризует свое детище Наталья Потапова.

Как она рассказала «Столице на Онего», идея проекта в том, что в одном месте собираются люди с потрясающей энергией. Здесь и хендмейдеры — лучшие мастера Карелии, которые делятся своими потрясающими работами, и винтажники со своей любовью к старине. Как написал один участник: «В ассортименте советские игрушки, открытки и виниловые пластинки. Много необычной посуды и предметы быта простого советского человека.» Здесь есть атмосфера добра, праздника и живого, теплого общения.

Винтажный Цех проводится всего 3-4 раза в год (в основном под большие праздники: Новый год, 8 марта), чтобы он оставался желанным и значимым событием. В этот раз он будет проходить в ТРЦ «Тетрис», на 4 этаже. Будет более 90 продавцов и много интересных товаров!

— Это атмосферный, дружественный и интересный праздник для всех возрастов.

Гостей с каждым годом становится все больше, ведь интерес к Винтажному Цеху только растет.

Наталья, отвечая на вопрос: «Какой среди ретро-вещей самый «трендовый»? , говорит, что в моду опять входит шуршание винила. На Винтажном вы можете найти пластинки от Баха до группы «Браво» и Дэвида Боуи. При этом даже пластинки не могут сравниться с легендарными, по ее словам, советскими пакетами «Карелия», которые во времена СССР были культовыми аксессуарами, сравнимыми по статусу с современными люксовыми брендами. Эти пакеты не выбрасывали, а после использования мыли. Сохранившиеся экземпляры — большая редкость, но на Винтажном Цехе их можно будет увидеть и купить.

Наталья поделилась с редакцией фото этих пакетов:

«Винтажный Цех» — это не только интересные покупки, но и место, где можно торговаться, общаться и получать удовольствие от чудесных людей!

Приходите и убедитесь сами! Уже в эти выходные, с 12 до 18 часов! Тетрис, 4 этаж. Долгожданный «Винтажный Цех»!

Напомним, 11 и 12 октября Петрозаводчане смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации возле ТРЦ «Тетрис».

Автор: Александр Станевич