Люди плохо знают историю и не осознают масштаб славы Петрозаводска, считают в мэрии

В администрации Петрозаводска назвали причины, которые мешают развивать патриотизм в среде жителей карельской столицы.

"В настоящее время в историческом сознании граждан Петрозаводского городского округа не сложилось понимания и осознания роли Петрозаводска, его значимости в военной истории России",- сообщается в материалах муниципальной программы Петрозаводского городского округа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа". Документ размещен на сайте мэрии.

Авторы программы указывают, что есть факторы, затрудняющие решение задач патриотического воспитания горожан.

Так, в числе проблем названа "ведомственная разобщенность, недостаточная консолидация усилий, направленных на решение воспитательно-образовательных, а также информационных задач патриотического воспитания".

К негативным факторам отнесен "недостаточный уровень необходимых профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию в различных учреждениях и организациях города".

Помехой в работе чиновники считают "низкую просвещенность населения в вопросах истории России, Республики Карелия, города Петрозаводска".

Также в документе отмечено, что мероприятия патриотической направленности имеют недостаточный уровень охвата граждан старше 18 лет. При этом сами граждане слабо информированы о деятельности в сфере патриотического воспитания.

Представители мэрии указывают на то, что в работе "преобладает методика массовых мероприятий, недостаточно используются современные информационные и интерактивные технологии в системе патриотического воспитания".

Наконец, по оценке авторов программы, усиление миграционных процессов в городе "затрудняет решение задач, направленных на формирование патриотического сознания у граждан".

В 2019 году власти столицы Карелии потратят 1,4 млн рублей на патриотическое воспитание жителей Петрозаводска.