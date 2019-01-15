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Новости. Общество
08:05, 15 Января 2019
фото: Станислав Красильников / ТАСС

Люди плохо знают историю и не осознают масштаб славы Петрозаводска, считают в мэрии

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В администрации Петрозаводска назвали причины, которые мешают развивать патриотизм в среде жителей карельской столицы.

 

"В настоящее время в историческом сознании граждан Петрозаводского городского округа не сложилось понимания и осознания роли Петрозаводска, его значимости в военной истории России",- сообщается в материалах муниципальной программы Петрозаводского городского округа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа". Документ размещен на сайте мэрии.

Авторы программы указывают, что есть факторы, затрудняющие решение задач патриотического воспитания горожан.

Так, в числе проблем названа  "ведомственная разобщенность, недостаточная консолидация усилий, направленных на решение воспитательно-образовательных, а также информационных задач патриотического воспитания".

К негативным факторам отнесен "недостаточный уровень необходимых профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию в различных учреждениях и организациях города".

Помехой в работе чиновники считают "низкую просвещенность населения в вопросах истории России, Республики Карелия, города Петрозаводска".

Также в документе отмечено, что мероприятия патриотической направленности имеют недостаточный уровень охвата граждан старше 18 лет. При этом сами граждане слабо информированы о деятельности в сфере патриотического воспитания.

Представители мэрии указывают на то, что в работе "преобладает методика массовых мероприятий, недостаточно используются современные информационные и интерактивные технологии в системе патриотического воспитания".

Наконец, по оценке авторов программы, усиление миграционных процессов в городе "затрудняет решение задач, направленных на формирование патриотического сознания у граждан".

В 2019 году власти столицы Карелии потратят 1,4 млн рублей на патриотическое воспитание жителей Петрозаводска.

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Комментарии

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Karjalan
2019-01-15 11:16:56
Патриотичные вы наши !
Где вы были и как это называется когда продавали здание на ...... набережной, а потом увольнялись со своих мест из за ареста "друзей".
Потом меняя "масть" начали служить другому "народу".
petronik
2019-01-15 10:43:46
У них патриотизм почему-то всегда связан с войнами.
Хаос
2019-01-15 10:19:26
Ну реально идиоты.
То есть у чиновника в мэрии (они так думают) уровень необходимых профессиональных компетенций выше чем у специалистов, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию ? (4 абзац статьи) вы издеваетесь ?
Т.е. учитель истории не достаточно грамотен и не патриотичен, наверно да, рассказывая про ВОВ на уроке, он думает чем накормить семью и как заплатить за услуги ЖКХ.
nae
2019-01-15 09:57:12
Настоящий патриотизм возникнет тогда, когда каждый будет чувствовать свою приобщенность к происходящим событиям на роботе, в городе, области, крае и стране. Когда будет "мы", "наше", "вместе". А пока есть мы и они, которые нами руководят, никакого патриотизма не будет. Точнее будет, но отличный от "их" понимания. Так и будем существовать параллельно.
User
2019-01-15 09:28:08
Второй день подряд на патриотизм напирают. Проверить бы их.
goo
2019-01-15 09:21:01
Мэрия уже все ларьки победила? Теперь у Мирошник новая цель?
Американец
2019-01-15 11:13:04
goo, лизоблюд яблочный, так товя Галя ларьками Олонии все заполонила, очки протри
goo
2019-01-15 11:26:43
Американец, троллей не кормлю
Саныч
2019-01-15 08:27:55
Не учите меня Родину любить. Выгнать этих авторов в народное хозяйство.
Гость
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