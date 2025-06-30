Люди пострадали при пожаре в дачном доме в Карелии

Вчера утром, 2 июля, в дачном кооперативе «Пулькина Губа» Сегежского района произошел серьезный пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 10:05. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.
На место выехали две пожарные машины с десятью спасателями. Огонь сильно повредил дачный дом.
В результате происшествия пострадали два человека. Причины пожара и обстоятельства происшествия выясняются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание