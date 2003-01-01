Люди пострадали в ночном ДТП в Прионежском районе

Автомобиль наехал на дерево на лесной дороге.

Сегодня, 10 августа, ночью в микрорайоне Лучевое-1 в ДТП пострадали люди, об этом рассказали в Госкомитете по безопасности.

- В 00:25 поступил вызов о ДТП в Прионежском районе, на лесной дороге в микрорайоне Лучевое-1. Автомобиль наехал на дерево. Есть пострадавшие, - подчеркнули в ведомстве.

На место выехал дежурный караул пожарной части поселка Мелиоративный. Сотрудники осмотрели место происшествия и отключили АКБ.

- Пострадавшие госпитализированы до приезда дежурного караула, - сообщили в Госкомитете.