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Новости. Общество
09:53, 15 Октября 2019
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Люди продолжают делать домашние заготовки на зиму, показал опрос

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Большинство участников опроса "Столицы на Онего" делают домашние заготовки, потому что так надежнее.

В осеннюю пору, когда дачный урожай собран, а на сельхозярмарках предлагают овощи, ягоды и фрукты за умеренную плату, "Столица на Онего" интересовалась: делаете ли вы заготовки на зиму?

В опросе приняли участие 782 человека, половина из которых – 392 (50%) ответили, что, конечно, делают домашние заготовки, потому что свое полезнее и надежнее.

Чуть меньшее число участников опроса – 227 ()29%) признались, что не самостоятельно банки не закатывают, потому что все можно купить в магазине.

И 163 респондента (20%) сообщили, что им просто не из чего делать эти заготовки.

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Комментарии

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новый однозначно кир
2019-10-15 11:09:14
Не уважаемый тролль !!!!

К чему Вы пишите всякую ерунду и гадость ?? Получаете удовольствие оскорбляя людей ??? Непонятно , как такой человек может занимать такую высокую государственную должность . Ваш уровень - уровень дворовой хабалки , не выше . Позор и презрение вам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
новый
2019-10-15 10:11:50
В основном это вымирающая категория так называемых ватников / и то следует делать поправку, что если они сварили банку варенья, то это еще не заготовки на зиму/. Постепенно на смену им приходит новая категория людишек - патрионутая вата. Эти ничего на зиму не заготавливают, но очень любят участвовать в патриотических мероприятиях. Остальные 29 % это лентяи, а 20 % нищеброды. Вот такой расклад
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