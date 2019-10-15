Люди продолжают делать домашние заготовки на зиму, показал опрос

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Большинство участников опроса "Столицы на Онего" делают домашние заготовки, потому что так надежнее.
В осеннюю пору, когда дачный урожай собран, а на сельхозярмарках предлагают овощи, ягоды и фрукты за умеренную плату, "Столица на Онего" интересовалась: делаете ли вы заготовки на зиму?
В опросе приняли участие 782 человека, половина из которых – 392 (50%) ответили, что, конечно, делают домашние заготовки, потому что свое полезнее и надежнее.
Чуть меньшее число участников опроса – 227 ()29%) признались, что не самостоятельно банки не закатывают, потому что все можно купить в магазине.
И 163 респондента (20%) сообщили, что им просто не из чего делать эти заготовки.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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