Люди с нарушениями слуха и зрения могут вызвать помощь по смс

Это позволит оперативно вызвать помощь в экстренной ситуации.

В Главном управлении МЧС России по Карелии напомнили о возможности вызова экстренных служб с помощью смс-сообщения на номер 112. Эта функция особенно важна для людей с нарушениями слуха и речи.

Чтобы отправить вызов, необходимо в тексте сообщения указать:

Суть происшествия (пожар, утечка газа и т. д.).

Точный адрес.

ФИО заявителя.

Наличие пострадавших.

Также в ведомстве обратились к жителям республики с нарушениями зрения. Им рекомендовали заранее настроить телефон на быстрый набор номера 112 — с помощью одной кнопки или голосового управления. Это позволит оперативно вызвать помощь в экстренной ситуации.

Ранее в поселке Шуя спасатели помогли пожилой женщине, которая не могла выйти из собственной квартиры.