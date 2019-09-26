Люди с пылесосами будут убирать улицы Петрозаводска осенью (ФОТО)

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Компания-подрядчик приобрела ручные воздуходувы-пылесосы для уборки городских улиц, сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.
Компания ООО "ТехРент" в рамках муниципального контракта выполняет уборку и вывоз опавшей листвы.
"В целях улучшения качества и оперативности мероприятий сотрудники подрядчика используют современную технику. В частности, организация приобрела и активно использует ручные воздуходувы-пылесосы. Применение таких инструментов позволяет эффективно и быстро ликвидировать загрязнения в труднодоступных местах", - сообщает сайт мэрии Петрозаводска.
Помимо опавших листьев, специалисты регулярно убирают и вывозят смёт и бытовой мусор.
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