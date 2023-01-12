Люди стали чаще попадать под поезда на Октябрьской железной дороге

В Карелии шесть человек погибли на железной дороге в 2022 году.

Октябрьская железная дорога опубликовала статистику по травматизму за прошлый год. Так, в 2022 году были травмированы 224 человека, 147 из них погибло. Среди пострадавших 10 несовершеннолетних получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в ОЖД.

В прошлом году в результате нарушения правил поведения на инфраструктуре Октябрьской железной дороги в Карелии 13 человек получили травмы, включая троих детей. В результате травмирования погибли 6 взрослых и один ребенок.

В 2021 году на ОЖД пострадал 181 человек, 124 из которых погибли.

Как отметили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, основные причины трагических инцидентов: переход магистрали перед близко идущим поездом на перегонах и территориях станций, а также игнорирование запрещающего сигнала светофора.

Напомним, 25 декабря в районе дома №30 по улице Мерецкова в Петрозаводске на крышу товарного вагона упала девочка. Ребенок погиб от удара электрическим током. Следователями возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки от электротравмы.