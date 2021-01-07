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Люди умирают, и коронавирус не сдается: пандемия в России продолжает нарастать

Новости. Общество
14:06, 08 Января 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 355 794 и за сутки выросло на 0,7%.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России выявлено 23 652 случая COVID-19 в 84 регионах. Из них 11,4% - у активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Число выписанных пациентов выросло до 2 731 129.

За все время пандемии зарегистрировано 60 911 летальных исходов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 08 января остаются 639 015 человек.

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