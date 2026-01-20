Лису заметили на территории Республиканской больницы в Петрозаводске

Лиса, гулявшая прямо у входа в приемное отделение Республиканской больницы им. Баранова в Петрозаводске, замечена местными жителями сегодня утром, 21 января.
Петрозаводчане, внезапно увидевшие спокойно гуляющую рыжую лисицу на территории Республиканской больницы им. Баранова, обеспокоены.
Видео с представителем хищного млекопитающего семейства псовых прислала в «Столицу на Онего» наша читательница:
— Почему не бьют тревогу??? , — встревоженно восклицает женщина.
Ранее заяц и волк попали в фотоловушку заповедника «Кивач»