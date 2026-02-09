Люди в России активно жалуются жалуются на сбои в работе Telegram

На основе обращений и жалоб пользователей мессенджером появилась чёткая картина проблем с доступом к сервису и проблемами со связью последние два дня.

Согласно данным сервиса мониторинга Downdetector, первые жалобы появились 9 февраля. Около 11:00 их было уже несколько сотен, а за последние сутки всего поступило более 10000 жалоб. Большинство сообщений о проблемах поступает из Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской, Новосибирской и Самарской областей. Единичные жалобы зафиксированы и в Москве, сообщает РБК.



По информации портала «Сбой.рф», на который с начала суток поступило уже около трех тысяч сообщений. Проблемы затрагивают пользователей крупнейших российских операторов связи. Более половины жалоб связаны с общим сбоем, также пользователи сообщают о неполадках в мобильном приложении, веб-версии и получении уведомлений.



Официальных заявлений от администрации Telegram и Роскомнадзора о причинах неполадок на данный момент не поступало.

Ранее в России ужесточаются меры против мессенджера Telegram.