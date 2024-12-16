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«Люди звереют»: за место в автобусе дерутся на переполненных остановках в соседнем с Карелией регионе

Новости. Происшествия
15:00, 17 Декабря 2024
фото: © Скриншот с видео: Подслушано Бугры / ВК

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Один из инцидентов на остановке общественного транспорта в Ленобласти попал на видео.

Ситуация с пробками из людей на остановке в ЖК Всеволожского района Ленобласти накалилась до драк и скандалов. Во вторник утром, 17 декабря, две женщины сцепились на входе в автобус, пишет 47news. 

В Буграх потасовку пассажиров на остановке автобуса одного из местных маршрутов утром 17 декабря засняли очевидцы. Жильцы расположенного ЖК «Новые горизонты» давно жалуются на переполненные маршрутки, из-за чего приходится занимать очередь. Из-за несоблюдения этой очередности и случился конфликт.

На кадрах видно, как в наполнившийся автобус сбоку пытается протиснуться женщина в черном пуховике. Вторая, в зеленом, ее не пускает, а потом хватает за капюшон прорвавшуюся «в черном» и пытается вытащить из салона.

«Уйди! Ты что такая наглая без очереди лезешь? Выходи, тебе говорят!» — возмущалась та, что осталась на улице, и пыталась вытряхнуть оппонентку из маршрутки. Резкие телодвижения сопровождались непечатными выражениями. 

В какой-то момент к борчихам подскочил мужчина, но потом отступил в нерешительности. Хотя, может, он тоже хотел попытать счастья впихнуться в автобус.

«Люди звереют, потому что им холодно на морозе, они хотят успеть на работу и всячески влезть в полный автобус. Власти не хотят услышать людей, ситуация аховая, скоро начнут сдаваться новые дома, и тогда совсем не уехать. Люди устали и вымотаны, они встают очень рано и приезжают очень поздно с работы домой, так как в пути проводят время в пробках», — прокомментировали ситуацию в соцсетях.

На маршруте работают автобусы среднего класса. Вместимость каждого — чуть более 50 человек. Большего плана машины здесь запустить не получится, так как нет соответствующей дорожной инфраструктуры, отметили в источнике. 

 

 
 
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