Глава Роспотребнадзора Карелии ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Глава карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович расскажет, от чего необходимо прививаться.

В рамках проекта «ЦУР Объясняет» в четверг, 3 ноября, в прямом эфире на вопросы жителей республики об эпидемиологической обстановке в регионе и о том, ждать ли нам гриппа, ответит врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия Людмила Котович. Кроме того, в рамках эфира поднимут вопрос о том, от чего необходимо прививаться в настоящее время.

Вопросы жители могут задать заранее в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках».

Начало трансляции в 12:00. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках».



«ЦУР Объясняет» — информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.