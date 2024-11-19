Людмила Журавлева: Медвежьегорский район готов к зиме

Про подготовку к зимнему периоду рассказала глава Медвежьегорского района.

Глава администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева сообщила, что дорожные службы полностью готовы к предстоящей зиме.

По ее словам, МУП «МЭСП» будет отвечать за уборку городских улиц, а ООО «Кольское ДРСУ» — за республиканские дороги. Обе организации уже провели масштабную подготовку: заготовлены необходимые материалы для борьбы со снегом и льдом, техника отремонтирована и оснащена зимней резиной, а штат сотрудников укомплектован.

Для уборки городских улиц задействованы снегоуборочные машины: КАМАЗ КО-806 КДМ, Грейдер ГС-14.02, трактора Т-150 и УАЗ с отвалом. При необходимости могут быть привлечены дополнительные силы и средства. ООО «Кольское ДРСУ» располагает еще более обширным автопарком, включающим в себя более 30 единиц специализированной техники.

Как сообщается, после первого обильного снегопада все службы приступили к работе в штатном режиме, обеспечивая безопасное движение транспорта и пешеходов.

Людмила Журавлева подчеркнула, что безопасность на дорогах в зимний период — это задача всех участников дорожного движения, в том числе водителей и пешеходов.