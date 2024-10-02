Людмила Журавлева: все службы остаются наготове

В Медвежьегорском районе власти предупредили жителей куда можно обращаться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщила в своем личном профиле Глава Медвежьегорского района Людмила Журавлева, последние дни преподнесли району ряд неприятных погодных явлений, в частности, сильный ветер, который привёл к сложностям в повседневной жизни.

"Хочу выразить благодарность нашим коммунальным службам, которые оперативно отреагировали на возникшие аварийные ситуации, показав слаженность и профессионализм в условиях непогоды. Тем не менее, все службы остаются наготове, ведь по прогнозу синоптиков ветер и дождь не прекратиться и в выходные дни", - написала Людмила Журавлева.



Далее она напомнила о номерах Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), к которым можно обращаться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:

"09"

8902-772-7014

8 (814-34) 5-22-71

"Важно помнить, что в условиях нестабильной погоды мы должны быть бдительными и осторожными", - заключила глава.