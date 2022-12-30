Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Карелии, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Серьезное ДТП с участием фургона и внедорожника произошло в Сегеже.

Об этом сообщили очевидцы из числа подписчиков группы Сегежа online Вконтакте.

В паблике опубликовано видео после аварии, на котором видны разбитые автомобили и лежаший на земле человек.

По предположению очевидцев, внедорожник, выезжавший с второстепенной дороги, не пропустил фургон, ехавший по главной. Однако один из комментаторов в группе «Подслушано у водителей в ПТЗ и Карелии» опубликовал видеозапись, на которой внедорожник на большой скорости выезжает на встречную полосу движения. По словам автора, это произошло за несколько секунд до ДТП.