Лобовое столкновение двух грузовиков произошло на трассе в Карелии

Один человек был травмирован в ДТП на трассе «Кола» в Олонецком районе.

Спасатели Пряжинского района участвовали в ликвидации последствий аварии на трассе «Кола», где столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в паблике местной пожарной части.

Вызов поступил в 22.30 вечера 30 января. На 342 километре трассы «Кола» столкнулись два грузовых автомобиля, один из них вылетел в кювет.

На месте аварии спасатели отключили аккумуляторы автомобилей. Погибших в аварии не было, травмы получил один человек.